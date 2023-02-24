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В Пензенской области 4 марта состоится лыжная эстафета на призы губернатора

11:15 | 24.02.2023 | Спорт

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Пенза, 24 февраля 2023. PenzaNews. Лыжная эстафета на призы губернатора Пензенской области состоится в Городище в субботу, 4 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

В Пензенской области 4 марта состоится лыжная эстафета на призы губернатора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На лыжню встанут жители Пензенской области старше 14 лет. Планируется, что всего в соревнованиях примут участие более 400 человек», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что борьбу за награды будут вести команды городских округов и муниципальных районов, которые в зависимости от численности населения будут разделены на три группы.

«Каждому участнику предстоит преодолеть этап протяженностью 1 км», — уточняется в сообщении.

Из него следует, что победители будут награждены переходящими кубками.

«Зимняя эстафета по лыжным гонкам на призы главы региона пройдет на пензенской земле уже в 12-й раз», — подчеркивается в тексте.

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