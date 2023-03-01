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В Пензе открыт ледовый комплекс «Хрустальный»

09:45 | 01.03.2023 | Спорт

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Пенза, 1 марта 2023. PenzaNews. Ледовый комплекс «Хрустальный», который построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», открыт на улице 65-летия Победы в Пензе.

В Пензе открыт ледовый комплекс «Хрустальный»

Фото: Penza-gorod.ru

Торжественное мероприятие по этому случаю состоялось в минувший вторник, 28 февраля. Его проведение приурочили к празднованию Дня зимних видов спорта в России.

В церемонии открытия приняли участие министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева, глава Пензы Александр Басенко и другие официальные лица.

На ледовой арене состоялись показательные выступления воспитанников новой спортивной школы по зимним видам спорта города Пензы, областной спортшколы по хоккею, команды по следж-хоккею «Крылья мечты». Помимо этого, были показаны творческие номера. Юные зареченцы выступили с ледовой сказкой «Бал-маскарад у Кота Леопольда».

Как сообщает пресс-служба Минспорта Пензенской области, «Хрустальный» станет тренировочной базой для воспитанников спортшколы по зимним видам спорта города Пензы. В ней будут работать отделения фигурного катания и шорт-трека.

Общая площадь спортивного комплекса — 4,9 тыс. кв. метров. В нем расположены ледовая арена, трибуны на 300 мест, раздевалки, залы для тренировок и общей физической подготовки.

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