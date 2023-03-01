Наталья Сутягина-Шарафутдинова возглавила пензенскую спортшколу по адаптивным видам спорта Спорт

Пенза, 1 марта 2023. PenzaNews. Наталья Сутягина-Шарафутдинова назначена директором государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Пензенской области «Спортивная школа по адаптивным видам спорта». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта региона.

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«Наталья Сутягина-Шарафутдинова — заслуженный мастер спорта России, участница XXVII игр Олимпиады в Сиднее (Австралия) 2000 года, XXVIII игр Олимпиады в Афинах (Греция) 2004 года, XXIX игр Олимпиады в Пекине (Китай) 2008 года. Участница чемпионатов мира 2001, 2002, 2003 годов, чемпионка Европы 2004 года, призер чемпионатов Европы 1999 и 2001 годов, многократная рекордсменка России по плаванию», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в 2002 году она окончила Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского по специальности «Физическая культура».

«С 2017 по 2023 годы работала инструктором-методистом в областной спортивной школе олимпийского резерва водных видов спорта», — уточняется в сообщении.

Согласно сведениям, размещенным на сайте Минспорта Пензенской области, спортивная школа по адаптивным видам спорта работает по следующим направлениям: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в отдельных дисциплинах (настольный теннис, плавание, бочча, шахматы), спорт лиц с интеллектуальными нарушениями в отдельных дисциплинах (легкая атлетика, плавание, лыжные гонки), спорт глухих в отдельных дисциплинах (лыжные гонки, легкая атлетика, плавание, греко-римская борьба, тхэквондо) и спорт слепых в отдельных дисциплинах (плавание).