В Городище состоялась лыжная эстафета на призы губернатора Спорт

Пенза, 5 марта 2023. PenzaNews. 424 человека приняли участие в лыжной эстафете на призы губернатора Пензенской области, которая состоялась в Городище в минувшую субботу, 4 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства физкультуры и спорта региона.

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Отмечается, что борьбу за награды вели команды городских округов и муниципальных районов, которые в зависимости от численности населения были разделены на три группы.

В первой группе победу одержали лыжники из Кузнецка. Вторыми стали представители Пензы, третьими — Заречного.

Во второй группе первое место заняла команда Никольского района, второе — Городищенского, третье — Башмаковского.

В третьей группе в тройку сильнейших вошли команды Камешкирского, Лопатинского и Шемышейского районов.