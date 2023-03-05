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В Городище состоялась лыжная эстафета на призы губернатора

12:24 | 05.03.2023 | Спорт

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Пенза, 5 марта 2023. PenzaNews. 424 человека приняли участие в лыжной эстафете на призы губернатора Пензенской области, которая состоялась в Городище в минувшую субботу, 4 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства физкультуры и спорта региона.

В Городище состоялась лыжная эстафета на призы губернатора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Отмечается, что борьбу за награды вели команды городских округов и муниципальных районов, которые в зависимости от численности населения были разделены на три группы.

В первой группе победу одержали лыжники из Кузнецка. Вторыми стали представители Пензы, третьими — Заречного.

Во второй группе первое место заняла команда Никольского района, второе — Городищенского, третье — Башмаковского.

В третьей группе в тройку сильнейших вошли команды Камешкирского, Лопатинского и Шемышейского районов.

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