В Городище состоялась лыжная эстафета на призы губернатора
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Пенза, 5 марта 2023. PenzaNews. 424 человека приняли участие в лыжной эстафете на призы губернатора Пензенской области, которая состоялась в Городище в минувшую субботу, 4 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства физкультуры и спорта региона.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Отмечается, что борьбу за награды вели команды городских округов и муниципальных районов, которые в зависимости от численности населения были разделены на три группы.
В первой группе победу одержали лыжники из Кузнецка. Вторыми стали представители Пензы, третьими — Заречного.
Во второй группе первое место заняла команда Никольского района, второе — Городищенского, третье — Башмаковского.
В третьей группе в тройку сильнейших вошли команды Камешкирского, Лопатинского и Шемышейского районов.