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Скончался заслуженный тренер России Сергей Андреев

10:11 | 07.03.2023 | Спорт

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Пенза, 7 марта 2023. PenzaNews. Заслуженный тренер России, мастер спорта по хоккею Сергей Андреев ушел из жизни. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

Скончался заслуженный тренер России Сергей Андреев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сергей Андреев начал играть в хоккей в 10 лет. Впоследствии провел за пензенский «Дизелист» 15 сезонов, в течение которых забросил 77 шайб. Играл на позиции защитника, а в сезоне 1984-1985 годов был признан лучшим игроком команды», — сказано в некрологе.

В нем добавляется, что в 1988 году Сергей Андреев окончил Высшую школу тренеров в Москве и начал работать наставником в пензенской школе хоккея.

«Общий стаж работы тренера-преподавателя составляет 43 года. За этот продолжительный период Сергей Борисович воспитал и привил любовь к игре с шайбой большому количеству спортсменов», — отмечается в тексте.

В министерстве физической культуры и спорта Пензенской области выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.

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