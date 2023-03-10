В Пензе пройдет чемпионат России по настольному теннису среди спортсменов с ПОДА Спорт

Пенза, 10 марта 2023. PenzaNews. Чемпионат России по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата пройдет в Пензе на базе дворца спорта «Буртасы» с 12 по 16 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта региона.

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«В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены России. Среди них члены спортивной сборной команды Российской Федерации по настольному теннису, победители и призеры Паралимпийских игр, чемпионы России. В их числе — заслуженный мастер спорта России Раиса Чебанкина, мастера спорта России международного класса Александр Эсаулов, Юрий Ноздрунов, Павел Лукьянов, Виктория Сафонова, Елена Литвиненко, Маляк Алиева и другие», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что Пензенскую область будут представлять пять спортсменов: Олег Горбунов, Виктор Новиков, Евгений Палибин, Иван Мякиньков и Михаил Мирсеидов.

Из текста следует, что всего соревнования объединят 150 спортсменов из 35 субъектов федерации.