03:21:54 Суббота, 11 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе пройдет чемпионат России по настольному теннису среди спортсменов с ПОДА

12:22 | 10.03.2023 | Спорт

Печать

Пенза, 10 марта 2023. PenzaNews. Чемпионат России по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата пройдет в Пензе на базе дворца спорта «Буртасы» с 12 по 16 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта региона.

В Пензе пройдет чемпионат России по настольному теннису среди спортсменов с ПОДА. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены России. Среди них члены спортивной сборной команды Российской Федерации по настольному теннису, победители и призеры Паралимпийских игр, чемпионы России. В их числе — заслуженный мастер спорта России Раиса Чебанкина, мастера спорта России международного класса Александр Эсаулов, Юрий Ноздрунов, Павел Лукьянов, Виктория Сафонова, Елена Литвиненко, Маляк Алиева и другие», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что Пензенскую область будут представлять пять спортсменов: Олег Горбунов, Виктор Новиков, Евгений Палибин, Иван Мякиньков и Михаил Мирсеидов.

Из текста следует, что всего соревнования объединят 150 спортсменов из 35 субъектов федерации.

Новости партнеров
Читайте также
Ремонт дороги и тротуаров на улице Сурской в Пензе планируется начать в апреле В Пензе обнаружена фальшивая купюра номиналом 2 тыс. рублей
В Пензенской области за сутки подтверждено 134 случая заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено 122 случая заражения коронавирусом
В Пензе выявлен факт фиктивной регистрации двух иностранных граждан В Пензенской области подросток подозревается в совершении кражи с проникновением в жилище
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама