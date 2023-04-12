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Подписано соглашение о сотрудничестве между банком «Кузнецкий» и Минспортом Пензенской области

16:48 | 12.04.2023 | Спорт

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Пенза, 12 апреля 2023. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве в сфере развития и популяризации автомобильного спорта в Пензенской области подписано между банком «Кузнецкий» и министерством физической культуры и спорта региона в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду, 12 апреля.

Подписано соглашение о сотрудничестве между банком «Кузнецкий» и Минспортом Пензенской области

Фото: Sport.pnzreg.ru

Подписи под документом поставили председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин и глава Минспорта Пензенской области Евгения Бочкарева.

В рамках соглашения стороны планируют укреплять позиции автомобильного спорта в регионе и повышать его значимость.

«Банк «Кузнецкий» на протяжении многих лет активно поддерживает развитие спорта и спортивной инфраструктуры в регионе: оказывает финансовую помощь в проведении массовых соревнований в различных городах и районах области, а также спонсирует поездки наших спортсменов на соревнования. Автомобильные гонки — это очень зрелищный и одновременно технологически сложный и опасный вид спорта, требующий высокого профессионализма, самообладания, молниеносной оценки ситуации. Он всегда привлекает внимание большого количества болельщиков», — прокомментировал Михаил Дралин.

В свою очередь Евгения Бочкарева подчеркнула, что о пензенском автоспорте знают далеко за пределами региона благодаря землякам-пилотам, которые достойно представляют область на соревнованиях.

«Михаил Александрович Дралин — один из тех, кто не просто поддерживает автоспорт, но и занимается этим спортом лично, добивается высоких результатов на федеральном уровне. Уверена, что наше сотрудничество с банком «Кузнецкий» поспособствует дальнейшему развитию и популяризации автомобильного спорта в Сурском крае», — приводятся слова Евгении Бочкаревой в сообщении, размещенном на сайте Минспорта Пензенской области.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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