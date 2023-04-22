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В «Спутнике» начали обустраивать «умную» спортплощадку

12:58 | 22.04.2023 | Спорт

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Пенза, 22 апреля 2023. PenzaNews. Работы по созданию «умной» спортивной площадки начаты в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в новой части тропы здоровья «Ритм», которую «Термодом» за свой счет продлил в 2022 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте строительного холдинга.

В «Спутнике» начали обустраивать «умную» спортплощадку

Фото: кадр из видео холдинга «Термодом»

«Активно идут работы по обустройству в «Спутнике» «умной» спортивной площадки. Она станет первой подобной в Пензенской области. Это кластер спортивных объектов — от футбола до стритбола — с местами для зрителей и виртуальным тренером-помощником», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что поблизости ведутся работы по обустройству еще одного пляжа для микрорайона.

«Также в этом году запланировано открытие на тропе здоровья специальной зоны для выгула домашних животных. Скоро здесь появится асфальтированный участок с оборудованием для дрессировки собак», — отмечается в сообщении.

Ранее в Telegram-канале «Город Спутник Пенза» была размещена информация о том, что «умная» спортплощадка будет включать в себя футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, беговые дорожки, трибуну на 100 мест, воркаут-комплексы для детей и взрослых.

Там планируется разместить точку Wi-Fi и QR-коды, благодаря которым любители спорта с помощью смартфона прямо на месте тренировки смогут получать рекомендации для занятий.

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