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Алексей Ваулин возглавил тренерский штаб пензенского «Дизеля»

16:27 | 02.05.2023 | Спорт

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Пенза, 2 мая 2023. PenzaNews. Алексей Ваулин возглавил тренерский штаб пензенского хоккейного клуба «Дизель», его помощниками в новом сезоне станут Дмитрий Шандуров, Владислав Бульин, Сергей Агеев и Александр Шакиров. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

Алексей Ваулин возглавил тренерский штаб пензенского «Дизеля». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Алексей Александрович [Ваулин] — воспитанник пензенского хоккея, выступал за обе команды системы (молодежную и взрослую), а также саратовский «Кристалл» и тамбовский «Авангард». В 2009 году возглавил [...] «Дизель-2» (современный «Дизелист»). В сезоне 2016-2017 молодежная команда под его руководством завоевала серебро НМХЛ, а уже на следующий год — Кубок регионов и «золото» чемпионата», — напоминается в тексте.

В нем добавляется, что после этого Алексей Ваулин работал в «Дизеле».

«В сезоне 2020-2021 команда под его руководством дошла до четвертьфинала ВХЛ, уступив новокузнецкому «Металлургу». После этого карьера тренера продолжилась в «ХК Тамбов». В последнем розыгрыше Кубка Петрова команда под его руководством вышла в плей-офф, но уступила в первом раунде действующему чемпиону — воскресенскому «Химику», — отмечается в сообщении.



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