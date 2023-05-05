В Пензе в День Победы состоится областная легкоатлетическая эстафета на призы губернатора Спорт

Пенза, 5 мая 2023. PenzaNews. XXIV областная легкоатлетическая эстафета на призы губернатора, посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится в Пензе во вторник, 9 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

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«Одновременно по улицам города пробегут участники городской легкоатлетической эстафеты, которая проводится в областном центре с 1946 года. Старт забегов состоится в 13.00», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в соревнованиях примут участие 2,4 тыс. человек, в том числе школьники, студенты, работники различных предприятий, организаций и учреждений.

Из сообщения следует, что маршрут, протяженность которого составит 7,2 км, будет пролегать по улицам Карпинского, Коммунистической и проспекту Победы, предусмотрено 20 этапов — 10 женских и столько же мужских.