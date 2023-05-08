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В Пензенской области впервые состоялись официальные соревнования по конным дистанционным пробегам

11:23 | 08.05.2023 | Спорт

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Пенза, 8 мая 2023. PenzaNews. Официальные соревнования по конным дистанционным пробегам — чемпионат и первенство региона — впервые проведены в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минспорта региона.

В Пензенской области впервые состоялись официальные соревнования по конным дистанционным пробегам

Фото: Sport.pnzreg.ru

«Для регионального отделения общероссийской общественной организации «Федерация конного спорта России» по Пензенской области проведение этих стартов — новый вектор развития этого вида спорта в Сурском крае», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что данная дисциплина предусматривает разделение маршрута на определенное количество этапов в зависимости от дистанции.

«По завершении каждого этапа в пунктах ветеринарного контроля проходит оценка физического состояния лошади. Время прохождения спортивной парой маршрута, показатели физического состояния лошади, а также время ее восстановления складываются в критерии, по которым подводятся итоги соревнований», — сказано в сообщении.

В нем уточняется, что всего на старт вышли 14 спортивных пар, участники показали свои силы на дистанциях 80, 40 и 20 км.

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