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В Пензе состоялась областная легкоатлетическая эстафета на призы губернатора

09:30 | 10.05.2023 | Спорт

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Пенза, 10 мая 2023. PenzaNews. XXIV областная легкоатлетическая эстафета на призы губернатора, посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в Пензе в минувший вторник, 9 мая.

В Пензе состоялась областная легкоатлетическая эстафета на призы губернатора

Фото: Pnzreg.ru

Одновременно была организована городская легкоатлетическая эстафета, которая проводится с 1946 года.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, на старт вышли 2 тыс. 400 человек.

Участники преодолели маршрут 7,2 км, который пролегал по улицам Карпинского, Коммунистической, проспекту Победы.

По итогам забегов в первой группе победу одержала команда пензенской школы №68, во второй — представители социально-педагогического колледжа, в третьей — сотрудники ПО «Электроприбор»; в четвертой — команда ПГУ, в пятой — участники клуба PnzRun, в шестой — команда Пензы, в седьмой — представители Пензенского района, в восьмой — Спасского района.

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