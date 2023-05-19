В Пензенской области состоялся фестиваль «Скандинавской ходьбой к активному долголетию» Спорт

Пенза, 19 мая 2023. PenzaNews. Фестиваль «Скандинавской ходьбой к активному долголетию», прошедший на базе отдыха «Михайлова слобода» в Лунинском районе в минувший четверг, 18 мая, объединил более 500 участников из всех муниципальных образований Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства физической культуры и спорта региона.

Фото: Sport.pnzreg.ru

«В этом году фестиваль прошел в новом формате. После пешего перехода по маршруту участников ждали соревнования по дартсу и экзамен по технике скандинавской ходьбы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что затем состоялся концерт творческих коллективов Лунинского района.

«Впервые фестиваль северной (скандинавской) ходьбы состоялся в Пензенской области 17 сентября 2011 года в Нижнеломовском районе. Традиционное мероприятие проходит дважды в год — весной и осенью», — отмечается в сообщении.