23:31:19 Понедельник, 29 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе 2 июня состоится массовая велосипедная гонка

17:16 | 29.05.2023 | Спорт

Печать

Пенза, 29 мая 2023. PenzaNews. Мероприятие, организованное в рамках всероссийской массовой велосипедной гонки «Всемирный день велосипедиста», состоится на Олимпийской аллее Пензы в предстоящую пятницу, 2 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

В Пензе 2 июня состоится массовая велосипедная гонка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В заезде могут принять участие все желающие пензенцы со своими велосипедами», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что каждый получит диплом участника.

«Памятными подарками также отметят самого старшего и младшего участников, самый креативный костюм и самый креативный велосипед», — отмечается в сообщении.

В тексте указано, что 31 мая в рамках празднования Всемирного дня велосипедиста на велотреке «Сатурн» состоятся чемпионат и первенство Пензенской области по велоспорту BMX.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенские полицейские отправились в командировку на Северный Кавказ Прокуратура добивается ликвидации несанкционированной свалки в Сосновоборске
Житель Пензы лишился около 47 тыс. рублей в надежде получить интимные услуги Банк «Кузнецкий» выступил партнером форума «Мой бизнес – 2023. Бизнес будущего»
В Пензе 27 мая простятся с бывшим главврачом больницы №1 Анатолием Аббакумовым «Ростелеком» стал цифровым партнером межрегионального чемпионата по робототехнике «Сурские инженеры»
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама