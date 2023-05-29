В Пензе 2 июня состоится массовая велосипедная гонка Спорт

Пенза, 29 мая 2023. PenzaNews. Мероприятие, организованное в рамках всероссийской массовой велосипедной гонки «Всемирный день велосипедиста», состоится на Олимпийской аллее Пензы в предстоящую пятницу, 2 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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«В заезде могут принять участие все желающие пензенцы со своими велосипедами», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что каждый получит диплом участника.

«Памятными подарками также отметят самого старшего и младшего участников, самый креативный костюм и самый креативный велосипед», — отмечается в сообщении.

В тексте указано, что 31 мая в рамках празднования Всемирного дня велосипедиста на велотреке «Сатурн» состоятся чемпионат и первенство Пензенской области по велоспорту BMX.