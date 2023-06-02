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В Богословке введен в эксплуатацию ФОК открытого типа

17:10 | 02.06.2023 | Спорт

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Пенза, 2 июня 2023. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное вводу в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, который построен в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», состоялось в селе Богословка Пензенской области в пятницу, 2 июня.

В Богословке введен в эксплуатацию ФОК открытого типа

Фото: Sport.pnzreg.ru

Специальным гостем спортивного праздника стал российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Во время официальной части к присутствующим обратился первый заместитель председателя облправительства Олег Ягов, который сообщил, что на создание ФОКа из бюджетов трех уровней — федерального, регионального и муниципального — было выделено около 45 млн. рублей.

«Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко лично сопровождал и контролировал строительство данного комплекса», — отметил он.

Олег Ягов уточнил, что на территории ФОКа открытого типа одновременно могут заниматься 120 спортсменов.

«Объект универсален. Занятия могут проходить и летом, и в зимний период», — подчеркнул он.

Физкультурно-оздоровительный комплекс включает в себя футбольное поле с искусственным покрытием, легкоатлетические беговые дорожки, площадку для занятий волейболом и баскетболом, территорию с уличными тренажерами и сборно-разборную трибуну на 100 мест, сообщает пресс-служба Минспорта Пензенской области.

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