Мотофестиваль «Кузнецкий рубеж» пройдет 17 июня Спорт

Кузнецк, 7 июня 2023. PenzaNews. Мотофестиваль «Кузнецкий рубеж» пройдет на мотодроме «Сухановский» в Кузнецке Пензенской области в субботу, 17 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«Это зрелищное мероприятие, которое объединяет любителей мотоспорта со всей России», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что организаторами фестиваля являются кузнецкое отделение мотоклуба «Ночные волки», администрация Кузнецка и движение «Русские мотоциклисты».

«Впервые мотофестиваль прошел в 2018 году. [...] В этом году программа, как всегда, обещает быть насыщенной, пройдут соревнования по мотобиатлону с элементами экстремального шоу. Для гостей будут организованы мастер-классы, подготовлена конкурсная программа, исторические реконструкции и многое другое», — указано в сообщении.

В тексте добавляется, что во время вечерней программы зрители увидят выступления приглашенных звезд и фейерверк.