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Отделение настольного тенниса планируется открыть в одной из спортшкол Кузнецка

11:27 | 09.06.2023 | Спорт

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Кузнецк, 9 июня 2023. PenzaNews. Отделение настольного тенниса планируется открыть в одной из спортивных школ города Кузнецка Пензенской области с 1 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Отделение настольного тенниса планируется открыть в одной из спортшкол Кузнецка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С такой инициативой выступил глава города Сергей Златогорский. По словам градоначальника, данный вид спорта очень демократичный и доступный каждому», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что первый чемпионат по теннису среди школьных команд успешно прошел в Кузнецке в мае 2023 года.

«С пензенской федерацией настольного тенниса достигнута договоренность о взаимодействии и дальнейшем сотрудничестве по развитию этого вида спорта в Кузнецке», — отмечается в сообщении.

Из него следует, что к настоящему времени федерация уже передала для кузнецких спортсменов два новых теннисных стола.

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