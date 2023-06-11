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В Пензенской области отметят 100-летие отечественного волейбола

12:14 | 11.06.2023 | Спорт

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Пенза, 11 июня 2023. PenzaNews. Мероприятия, посвященные 100-летию отечественного волейбола, пройдут в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минспорта региона.

В Пензенской области отметят 100-летие отечественного волейбола. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что, в частности, запланирована масштабная акция «Век с волейболом», в рамках которой во всех муниципальных образованиях состоятся физкультурные и спортивные мероприятия.

«Это турниры по волейболу, областные и районные соревнования, торжественные мероприятия», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что официальной датой рождения отечественного волейбола принято считать 28 июня 1923 года, когда в Москве состоялся товарищеский матч волейболистов высших художественных и театральных мастерских и государственной школы кинематографии.

«В Пензе волейбол начал свое развитие в 1930-х годах. Тогда лучшими волейболистами были рабочие пензенского завода имени Фрунзе. [...] А становление профессиональной школы в Сурском крае началось немного позже — в середине 1950-х годов. За этот период волейбол как в России, так и в Пензенской области приобрел богатую историю. Сегодня этим видом спорта увлекаются тысячи пензенцев, которые в этом году масштабно отметят юбилей любимой игры», — говорится в сообщении.

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