06:26:58 Вторник, 20 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Подписано соглашение о сотрудничестве между Пензенской областью и Всероссийской федерацией самбо

17:56 | 19.06.2023 | Спорт

Печать

Пенза, 19 июня 2023. PenzaNews. Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и физкультурно-спортивной общественной организацией в ходе рабочей встречи, которая состоялась в Пензе в понедельник, 19 июня.

Подписано соглашение о сотрудничестве между Пензенской областью и Всероссийской федерацией самбо

Фото: Pnzreg.ru

Документ предусматривает взаимодействие в сфере развития и популяризации самбо в Пензенской области.

Николай Симонов напомнил, что реализацию в регионе федерального проекта «Zа самбо» курирует губернатор Олег Мельниченко. Секции открыты в 12 спортшколах Пензы и районах области, в 2017 году школа №218 города Заречного присоединилась к проекту «Самбо — в школу», создателем и идейным вдохновителем которого является Сергей Елисеев.

«Наработки проекта распространены и на другие учебные заведения, удалось привлечь к занятиям самбо сотни ребят. В нынешнем проекте «Zа самбо» мы тоже используем этот опыт. Соглашение правительства Пензенской области со Всероссийской федерацией самбо послужит качественным толчком для дальнейшего развития этого спорта», — сказал Николай Симонов.

В свою очередь Сергей Елисеев подчеркнул, что в этом году исполняется 85 лет со дня официальной даты рождения самбо в стране, 16 ноября в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина будет впервые отмечаться День самбо.

«Самбо — это целая система подготовки молодого человека к жизни, она дает возможность найти себя, раскрыть собственный потенциал. Это наш национальный вид спорта, это идеология нашего государства — мы не нападаем, мы защищаемся. Но уж если идет вопрос о защите — хорошо готовимся и используем лучшие техники», — цитирует президента Всероссийской федерации самбо пресс-служба облправительства.

По окончании встречи Николай Симонов и Сергей Елисеев приняли участие в межрегиональном форуме «PRO-Самбо 58», открытие которого состоялось в центре культурного развития «Дом офицеров».

Новости партнеров
Читайте также
Сотрудники «Билайна» в честь 20-летия пензенского отделения высадили на набережной Суры «Сиреневый сад» В Кузнецком районе столкнулись две легковушки, пострадали шесть человек
В ДТП под Пензой один человек погиб, двое пострадали В Пензе иномарка сбила ребенка
До двух лет лишения свободы может получить житель села Архангельского, угрожавший супруге убийством В селе Каменка начат монтаж модульного ФАПа
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама