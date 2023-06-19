Подписано соглашение о сотрудничестве между Пензенской областью и Всероссийской федерацией самбо Спорт

Пенза, 19 июня 2023. PenzaNews. Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и физкультурно-спортивной общественной организацией в ходе рабочей встречи, которая состоялась в Пензе в понедельник, 19 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Документ предусматривает взаимодействие в сфере развития и популяризации самбо в Пензенской области.

Николай Симонов напомнил, что реализацию в регионе федерального проекта «Zа самбо» курирует губернатор Олег Мельниченко. Секции открыты в 12 спортшколах Пензы и районах области, в 2017 году школа №218 города Заречного присоединилась к проекту «Самбо — в школу», создателем и идейным вдохновителем которого является Сергей Елисеев.

«Наработки проекта распространены и на другие учебные заведения, удалось привлечь к занятиям самбо сотни ребят. В нынешнем проекте «Zа самбо» мы тоже используем этот опыт. Соглашение правительства Пензенской области со Всероссийской федерацией самбо послужит качественным толчком для дальнейшего развития этого спорта», — сказал Николай Симонов.

В свою очередь Сергей Елисеев подчеркнул, что в этом году исполняется 85 лет со дня официальной даты рождения самбо в стране, 16 ноября в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина будет впервые отмечаться День самбо.

«Самбо — это целая система подготовки молодого человека к жизни, она дает возможность найти себя, раскрыть собственный потенциал. Это наш национальный вид спорта, это идеология нашего государства — мы не нападаем, мы защищаемся. Но уж если идет вопрос о защите — хорошо готовимся и используем лучшие техники», — цитирует президента Всероссийской федерации самбо пресс-служба облправительства.

По окончании встречи Николай Симонов и Сергей Елисеев приняли участие в межрегиональном форуме «PRO-Самбо 58», открытие которого состоялось в центре культурного развития «Дом офицеров».