Пензенская область 4–9 июля примет чемпионат ПФО по пожарно-спасательному спорту Спорт

Пенза, 21 июня 2023. PenzaNews. Чемпионат Приволжского федерального округа по пожарно-спасательному спорту пройдет в Пензенской области с 4 по 9 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минспорта.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ожидается, что за медали будут бороться более 400 человек из всех регионов ПФО», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что честь Пензенской области будут защищать 28 человек: мужчины, женщины, юноши и девушки 15-16 лет, юниоры и юниорки 17-18 лет.

По словам министра физической культуры и спорта региона Евгении Бочкаревой, подобные соревнования последний раз проходили в Пензенской области в 2015 году, поэтому предстоящие старты являются значимым событием.

В свою очередь начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов обратил внимание на то, что пожарно-спасательный спорт «вышел из боевой работы пожарных».

«Он включает в себя несколько видов: поднятие по штурмовой лестнице, преодоление полосы препятствий, эстафету, боевое развертывание», — сказал руководитель ведомства.

Начальник ГУ МЧС добавил, что в текущем году благодаря поддержке губернатора Олега Мельниченко, облправительства и регионального Минспорта удалось установить учебную башню на стадионе «Первомайский».

«Надеемся, что на этой базе мы и в дальнейшем сможем проводить тренировочный процесс и воспитывать подрастающее поколение спортсменов», — подчеркнул Дмитрий Козлов, слова которого приводятся в пресс-релизе.