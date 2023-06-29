В Лопатино планируется создать площадку для подготовки к сдаче норм ГТО Спорт

Пенза, 29 июня 2023. PenzaNews. Площадку для подготовки к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) планируется обустроить в селе Лопатино Пензенской области в 2023 году в рамках реализации проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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Он напомнил, что с 2019 года в регионе было создано 25 спортплощадок такого типа, в текущем году изначально планировалось построить четыре площадки — в Бековском, Камешкирском, Тамалинском и Сосновоборском районах.

«По итогам проведения конкурсных процедур сложилась экономия. Принято решение обустроить еще одну — в Лопатино», — проинформировал губернатор.

«Оборудование для всех пяти площадок уже закуплено, средства — более 10 млн. рублей — выделены из федерального и регионального бюджетов», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.