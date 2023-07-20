20:49:10 Четверг, 20 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Фестиваль «Игры ГТО» пройдет в Пензе 4 и 5 августа

18:03 | 20.07.2023 | Спорт

Печать

Пенза, 20 июля 2023. PenzaNews. Второй областной фестиваль чемпионов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры «ГТО» пройдет в Пензе 4 и 5 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта региона.

Фестиваль «Игры ГТО» пройдет в Пензе 4 и 5 августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2023 году фестиваль состоится в новом формате. 4 августа мероприятие пройдет по программе «Фиджитал-ГТО», а 5 августа — по программе «Любители – гонка ГТО», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что нововведение «Фиджитал-ГТО» будет включать в себя поочередное выполнение тестов комплекса ГТО и прохождение испытаний компьютерных игр Beat Saber, Pistol Whip и Racket: Nx, а программа «Любители – гонка ГТО» предусматривает эстафету: прыжки в длину с места, отжимания, рывок гири, поднимание туловища из положения лежа, подтягивания и бег на 60 метров.

«За награды будут бороться сборные команды всех муниципальных образований Пензенской области», — отмечается в сообщении.

Читайте также
В Чемодановке обнаружено тело мужчины, числившегося пропавшим без вести Бизнес-омбудсмен Михаил Лисин проведет прием предпринимателей 26 июля
Жительница Засечного по совету «сотрудника правоохранительных органов» перевела деньги на неизвестные номера Бывший директор автошколы в Заречном получил условный срок за коммерческий подкуп
Пензенец обвиняется в убийстве собутыльника В Пензе водитель автомобиля «Hyundai Solaris» сбил ребенка
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама