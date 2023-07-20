Фестиваль «Игры ГТО» пройдет в Пензе 4 и 5 августа Спорт

Пенза, 20 июля 2023. PenzaNews. Второй областной фестиваль чемпионов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры «ГТО» пройдет в Пензе 4 и 5 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта региона.

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«В 2023 году фестиваль состоится в новом формате. 4 августа мероприятие пройдет по программе «Фиджитал-ГТО», а 5 августа — по программе «Любители – гонка ГТО», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что нововведение «Фиджитал-ГТО» будет включать в себя поочередное выполнение тестов комплекса ГТО и прохождение испытаний компьютерных игр Beat Saber, Pistol Whip и Racket: Nx, а программа «Любители – гонка ГТО» предусматривает эстафету: прыжки в длину с места, отжимания, рывок гири, поднимание туловища из положения лежа, подтягивания и бег на 60 метров.

«За награды будут бороться сборные команды всех муниципальных образований Пензенской области», — отмечается в сообщении.