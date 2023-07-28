Мельниченко и Катушев обсудили вопросы развития скалолазания в Пензенской области Спорт

Пенза, 28 июля 2023. PenzaNews. Рабочая встреча губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и исполнительного директора некоммерческой благотворительной организации «Фонд поддержки олимпийцев России» Александра Катушева состоялась в преддверии открытия в регионе нового спортивного объекта.

Фото: Pnzreg.ru

Олег Мельниченко выразил признательность за реализацию проекта во дворце единоборств «Воейков», где построены два скалодрома для тренировок и соревнований по дисциплинам «Трудность» и «Боулдеринг».

«Это хороший, дорогостоящий проект, порядка 96 млн. рублей — средств, которые выделил «Фонд поддержки олимпийцев России», — констатировал глава региона.

«Благодарим Вас за то, что откликнулись на все наши предложения и этот проект реализован. Теперь у нас есть возможность проводить соревнования по скалолазанию межрегионального и международного уровней», — отметил Олег Мельниченко.

В свою очередь Александр Катушев подчеркнул, что Россия сильна регионами.

«Мы реализовали много программ, а скалолазание и другие новые олимпийские виды спорта сегодня нуждаются в поддержке, потому что объектов для подготовки спортсменов не хватает. Из 15 скалодромов высокого уровня 10, включая пензенский, смонтированы благодаря финансированию нашего фонда — на пространстве от Хабаровска до Калининграда. И я очень рад, что Пенза вошла в число этих городов», — сказал он.

Александр Катушев выразил надежду, что скалолазный комплекс «поможет в Пензенской области поднять олимпийский вид спорта на новый высокий уровень».

«Объекты, которые мы строим, согласованы не только со всероссийской федерацией скалолазания, но и соответствуют стандартам международной федерации», — цитирует главу фонда пресс-служба облправительства.