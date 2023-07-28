23:32:04 Пятница, 28 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мельниченко и Катушев обсудили вопросы развития скалолазания в Пензенской области

18:03 | 28.07.2023 | Спорт

Печать

Пенза, 28 июля 2023. PenzaNews. Рабочая встреча губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и исполнительного директора некоммерческой благотворительной организации «Фонд поддержки олимпийцев России» Александра Катушева состоялась в преддверии открытия в регионе нового спортивного объекта.

Мельниченко и Катушев обсудили вопросы развития скалолазания в Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

Олег Мельниченко выразил признательность за реализацию проекта во дворце единоборств «Воейков», где построены два скалодрома для тренировок и соревнований по дисциплинам «Трудность» и «Боулдеринг».

«Это хороший, дорогостоящий проект, порядка 96 млн. рублей — средств, которые выделил «Фонд поддержки олимпийцев России», — констатировал глава региона.

«Благодарим Вас за то, что откликнулись на все наши предложения и этот проект реализован. Теперь у нас есть возможность проводить соревнования по скалолазанию межрегионального и международного уровней», — отметил Олег Мельниченко.

В свою очередь Александр Катушев подчеркнул, что Россия сильна регионами.

«Мы реализовали много программ, а скалолазание и другие новые олимпийские виды спорта сегодня нуждаются в поддержке, потому что объектов для подготовки спортсменов не хватает. Из 15 скалодромов высокого уровня 10, включая пензенский, смонтированы благодаря финансированию нашего фонда — на пространстве от Хабаровска до Калининграда. И я очень рад, что Пенза вошла в число этих городов», — сказал он.

Александр Катушев выразил надежду, что скалолазный комплекс «поможет в Пензенской области поднять олимпийский вид спорта на новый высокий уровень».

«Объекты, которые мы строим, согласованы не только со всероссийской федерацией скалолазания, но и соответствуют стандартам международной федерации», — цитирует главу фонда пресс-служба облправительства.

Читайте также
В Городищенском районе мужчина обвиняется в покушении на убийство сожителя падчерицы В Бессоновском районе водитель иномарки сбил пешехода
В Кузнецке велосипедист госпитализирован после наезда автомобиля Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке автомобильного багажника
Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику силовых ведомств» и лишилась более 740 тыс. рублей Сотрудники Минлесхоза проверили выполнение лесохозяйственных мероприятий в Земетчинском районе
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама