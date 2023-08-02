Игорь Комаров и Олег Мельниченко осмотрели в «Спутнике» первую в Пензенской области «умную» спортплощадку Спорт

Пенза, 2 августа 2023. PenzaNews. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетили первую в регионе «умную» спортивную площадку, которая располагается в новой части тропы здоровья «Ритм» на территории микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном.

Фото: Pnzreg.ru

Вместе с ними спортивный объект в минувший вторник, 1 августа, осмотрели главный федеральный инспектор по Пензенской области Сергей Щеткин, первый заместитель председателя правительства региона Олег Ягов, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, министр физической культуры и спорта области Евгения Бочкарева и генеральный директор строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов.

Комплекс является многофункциональным. Он включает в себя футбольное поле с искусственным покрытием, зоны для игр в волейбол и баскетбол, воркаут-площадку, легкоатлетические дорожки, уличные тренажеры, трибуны, а также туалеты и помещения для переодевания.

На территории площадки размещены точка Wi-Fi и QR-коды, благодаря которым любители спорта прямо на месте тренировки могут получить рекомендации по выполнению упражнений.

Обустройство комплекса велось в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» нацпроекта «Демография». Доступ на площадку свободный.

Фото: Pnzreg.ru

Как пояснил Олег Мельниченко, на закупку спортивно-технологического оборудования было выделено 25,3 млн. рублей, это средства федерального и регионального бюджетов.

Игорь Комаров отметил значение доступности нового спортобъекта для населения, эффективного его использования для массовых занятий физкультурой.

«Важно не только строить, но и грамотно организовывать секции, чтобы у детей были максимальные возможности», — подчеркнул полпред.

По словам губернатора, потребность в этой площадке огромная, поскольку микрорайон активно развивается.

«Сюда приходят молодые семьи с детьми, а также люди среднего и старшего поколений», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.