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Олег Мельниченко принял участие в открытии хоккейного сезона в Пензе

17:55 | 02.09.2023 | Спорт

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Пенза, 2 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в церемонии открытия хоккейного сезона 2023-2024 годов, которая состоялась в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в Пензе в субботу, 2 сентября.

Олег Мельниченко принял участие в открытии хоккейного сезона в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

Почетным гостем мероприятия также стал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.

По случаю празднования 75-летия пензенского хоккея спортсмены профессионального клуба «Дизель» вышли на лед в форме старого образца, в которой играли их предшественники в конце 1980-х годов.

Олег Мельниченко поздравил присутствующих с началом всероссийских соревнований по хоккею среди мужских команд.

«Всем нашим уважаемым любителям хоккея желаю хорошего настроения и удовлетворения от игры!» — сказал он.

Глава региона пожелал «Дизелю» удачи в матче с казанским «Барсом».

Чести сделать первое символическое вбрасывание был удостоен Александр Кожевников.

Олег Мельниченко также встретился с представителями хоккейной команды из Мелитополя, которые будут участвовать в областных соревнованиях по хоккею с шайбой среди любительских команд, сообщает пресс-служба облправительства.

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