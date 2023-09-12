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Олег Мельниченко поручил построить ФОК открытого типа в Малой Сердобе

14:42 | 12.09.2023 | Спорт

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Пенза, 12 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил построить физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в селе Малая Сердоба.

Олег Мельниченко поручил построить ФОК открытого типа в Малой Сердобе

Фото: Pnzreg.ru

«На следующий год давайте сделаем за счет региона полноценный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, который позволит жителям Малой Сердобы и спортом заниматься, и готовиться к сдаче нормативов ГТО», — сказал он при рассмотрении вопроса о создании в Пензенской области площадок для подготовки населения к выполнению нормативов ГТО в ходе заседания регионального правительства, состоявшегося во вторник, 12 сентября.

Он поставил перед руководством областного Минфина задачу предусмотреть необходимые денежные средства.

«Нельзя допустить, чтобы во всех райцентрах спортплощадки на свежем воздухе были, а в Малой Сердобе нет», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба регионального правительства.

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