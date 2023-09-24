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Областной фестиваль скандинавской ходьбы в «Спутнике» объединил более 600 человек

10:22 | 24.09.2023 | Спорт

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Пенза, 24 сентября 2023. PenzaNews. Более 600 человек приняли участие в фестивале «Скандинавской ходьбой к активному долголетию» в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в минувшую субботу, 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Областной фестиваль скандинавской ходьбы в «Спутнике» объединил более 600 человек

Фото: Sport.pnzreg.ru

В ходе церемонии открытия приверженцев здорового образа жизни поприветствовали глава областного Минспорта Евгения Бочкарева, заместитель председателя Законодательного собрания Павел Куликов, глава Пензенского района Игорь Белов и руководитель строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов.

Гостям фестиваля была представлена команда Пензенской области, которая будет выступать на Спартакиаде пенсионеров России в Санкт-Петербурге. Ветеранам спорта вручили комплект экипировки и пожелали удачного выступления на предстоящих стартах, которые пройдут с 27 сентября по 2 октября.

Затем заслуженный работник физической культуры России Виктор Полюхин провел разминку.

После этого любители скандинавской ходьбы преодолели пеший маршрут, который пролегал по тропе здоровья в «Спутнике».

Для взрослых дистанция составила 3 км, для детей, которые впервые стали участниками областного фестиваля, — 400 метров.

Все они получили дипломы и памятные подарки.

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