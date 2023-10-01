Более 900 человек приняли участие в легкоатлетической эстафете на призы губернатора в Заречном Спорт

Пенза, 1 октября 2023. PenzaNews. 920 учащихся и студентов приняли участие в традиционной легкоатлетической эстафете на призы губернатора Пензенской области, состоявшейся в Заречном в минувшую субботу, 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Фото: Sport.pnzreg.ru

По информации ведомства, спортсмены выступили в составе команд, которые были разделены на пять групп.

В первой и второй группах, в которых за победу боролись смешанные команды школьников сельских районов, лидерами стали представители Нижнеломовского и Спасского районов соответственно.

В третьей группе, которая объединила смешанные команды школьников Пензы, Заречного и Кузнецка, лучшими оказались легкоатлеты из областного центра.

В четвертой группе, в которой выступали смешанные команды начального и среднего профессионального образования, победу одержали студенты пензенского социально-педагогического колледжа.

В пятой группе, в которую вошли смешанные команды вузов, сильнейшими стали студенты Пензенского государственного университета.