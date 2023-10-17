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В Пензе в рамках проекта «Отдыхай с «Ростелекомом» прошел турнир по дартсу

16:14 | 17.10.2023 | Спорт

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Пенза, 17 октября 2023. PenzaNews. Турнир по дартсу, организованный в рамках проекта «Отдыхай с «Ростелекомом», состоялся на Олимпийской аллее в Пензе.

В Пензе в рамках проекта «Отдыхай с «Ростелекомом» прошел турнир по дартсу

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Это первое мероприятие провайдера в рамках проекта «Отдыхай с «Ростелекомом», которое прошло при поддержке пензенской школы дартса», — отмечается в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем указано, что в состязаниях приняли участие более 40 человек, победители были определены в мужском, женском и детском зачетах, они получили медали, сувениры и комплекты для игры в дартс.

«В рамках проекта «Отдыхай с «Ростелекомом» мы планируем организовывать спортивные и тематические активности на природе, ориентированные на семью. Центральной локацией для проведения мероприятий станет Олимпийская аллея — популярное место у горожан. На свежем воздухе пензенцы смогут участвовать в различных соревнованиях, мастер-классах и выставках. Кроме того, на площадке всегда будет работать промостойка, где любой желающий сможет получить консультацию от наших специалистов», — прокомментировал пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров.

В пресс-релизе добавляется, что следующее мероприятие планируется провести в начале ноября.

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