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Баскетбольный клуб «Юность» проведет первые в новом сезоне домашние матчи 28–29 октября

12:25 | 27.10.2023 | Спорт

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Пенза, 27 октября 2023. PenzaNews. Пензенский клуб «Юность» проведет первые в новом сезоне домашние игры в рамках чемпионата России по баскетболу среди женских команд Высшей лиги в предстоящие выходные, 28 и 29 октября.

Баскетбольный клуб «Юность» проведет первые в новом сезоне домашние матчи 28–29 октября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Пензенская команда встретится c клубом «Надежда-2» из Оренбурга.

Матчи пройдут в спортивном центре «Юность».

Пензенский клуб начал сезон с выездного турне, в рамках которого провел четыре игры против команды «Вологжанка-Вологда-регион» и «ЦОП-Спартак». В трех встречах пензенские баскетболистки одержали победу над соперницами.

В настоящее время «Юность» занимает третье место в турнирной таблице, сообщается на сайте министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

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