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В Пензе прошли соревнования, посвященные 85-летию самбо

10:37 | 17.11.2023 | Спорт

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Пенза, 17 ноября 2023. PenzaNews. Соревнования, посвященные 85-летию самбо, прошли во дворце единоборств «Воейков» в Пензе в минувший четверг, 16 ноября.

В Пензе прошли соревнования, посвященные 85-летию самбо

Фото: Pnzreg.ru

В них приняли участие 150 юных самбистов из Пензенской области, а также спортсмены из Донецкой и Луганской народных республик и Мордовии.

В ходе церемонии открытия состязаний губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, который курирует реализацию в регионе федерального проекта «Zа самбо», наградил почетным знаком «Во славу земли Пензенской» директора спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» имени В.Н. Бурментьева Олега Голованова.

Кроме того, за высокие спортивные результаты на международных соревнованиях денежными сертификатами федерации самбо были отмечены Софья Солуянова и ее тренер Виталий Солуянов.

Как сообщает пресс-служба облправительства, отделения самбо работают на базе 12 спортивных школ региона — в Пензе, Заречном, Кузнецке, а также в Кузнецком, Нижнеломовском, Никольском, Пачелмском, Сосновоборском, Шемышейском, Земетчинском, Бессоновском и Колышлейском районах.

Всего этим видом спорта занимаются более 3,5 тыс. пензенцев.

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