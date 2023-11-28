В «Спутнике» пройдет эстафета по плаванию на призы губернатора Спорт

Пенза, 28 ноября 2023. PenzaNews. Эстафета по плаванию на призы губернатора Пензенской области состоится в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном в предстоящую субботу, 2 декабря.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте министерства физической культуры и спорта региона, в соревнованиях примут участие не только спортсмены, но и любители плавания — в общей сложности около 400 человек в составе команд из всех муниципальных районов и городских округов Пензенской области.

Отмечается, что команды-участницы традиционно будут разделены на три группы в зависимости от численности населения муниципальных образований.

«Эстафета проводится в целях реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и направлена на привлечение населения Пензенской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства участников», — сказано в тексте.

Торжественное открытие соревнований намечено на 11.00.