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Глава Минспорта Пензенской области удостоена благодарности президента Паралимпийского комитета России

13:32 | 02.12.2023 | Спорт

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Пенза, 2 декабря 2023. PenzaNews. Министр физкультуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева удостоена благодарности президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова за организацию участия команды региона в соревнованиях среди ветеранов специальной военной операции «Кубок защитников Отечества» Приволжского и Уральского федеральных округов, прошедших с 20 по 23 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минспорта региона.

Министр физкультуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что Пензенскую область на соревнованиях представлял Виталий Привалов, который выступал в пяти видах спорта — пауэрлифтинге, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, настольном теннисе и армрестлинге.

В тексте приводятся слова Павла Рожкова, который выразил уверенность в том, что занятия адаптивной физкультурой и спортом будут способствовать скорейшей реабилитации и социальной адаптации ветеранов СВО.

«Участники в очередной раз проявили непостижимую стойкость, силу духа и несгибаемую силу воли к победе», — подчеркнул он.

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