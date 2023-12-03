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В «Спутнике» состоялась эстафета по плаванию на призы губернатора

13:29 | 03.12.2023 | Спорт

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Пенза, 3 декабря 2023. PenzaNews. Эстафета по плаванию на призы губернатора Пензенской области состоялась в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном.

В «Спутнике» состоялась эстафета по плаванию на призы губернатора

Фото: Sport.pnzreg.ru

Как следует из сообщения, размещенного на сайте регионального Минспорта, в соревнованиях, прошедших в минувшую субботу, 2 декабря, приняли участие 400 спортсменов из всех муниципальных образований области.

В рамках мероприятия были вручены удостоверения мастера спорта России по плаванию, их получили Павел Адмайкин, Анастасия Захарова, Анастасия Логинова, Антон Михеев и Дарья Суворова.

Почетными грамотами министерства физической культуры и спорта региона награждены Александр Харланов, Егор Павлов и Наталья Абрамова.

Благодарственное письмо вручено Андрею Чулкову.

По итогам заплывов были определены сильнейшие пловцы в трех группах.

В первой победу одержали представители Пензы, второе и третье места заняли спортсмены из Заречного и Кузнецка.

Во второй группе лучшими признаны пловцы из Нижнеломовского района, в число призеров вошли представители Мокшанского и Никольского районов.

В третьей группе победителями стали спортсмены из Кузнецкого района, на пьедестал почета также поднялись пловцы из Бековского и Сосновоборского районов.

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