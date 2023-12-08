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В Пензе проходит турнир по дзюдо, посвященный Дню работника органов безопасности РФ

15:18 | 08.12.2023 | Спорт

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Пенза, 8 декабря 2023. PenzaNews. Турнир по дзюдо, посвященный Дню работника органов безопасности РФ, стартовал во дворце единоборств «Воейков» в Пензе в пятницу, 8 декабря.

В Пензе проходит турнир по дзюдо, посвященный Дню работника органов безопасности РФ

Фото: Sport.pnzreg.ru

В торжественной церемонии открытия принял участие первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Эдуард Копылов.

От имени губернатора Олега Мельниченко он поприветствовал участников состязаний и пожелал им в честной борьбе получить полезный соревновательный опыт, который позволит в дальнейшем показывать высокие результаты.

В турнире принимают участие около 100 юных дзюдоистов из Пензенской, Московской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Рязанской и Тамбовской областей, а также Мордовии.

Спортсмены разыграют девять комплектов наград, сообщается на сайте Минспорта региона.

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