В Пензе проходит турнир по дзюдо, посвященный Дню работника органов безопасности РФ Спорт

Пенза, 8 декабря 2023. PenzaNews. Турнир по дзюдо, посвященный Дню работника органов безопасности РФ, стартовал во дворце единоборств «Воейков» в Пензе в пятницу, 8 декабря.

Фото: Sport.pnzreg.ru

В торжественной церемонии открытия принял участие первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Эдуард Копылов.

От имени губернатора Олега Мельниченко он поприветствовал участников состязаний и пожелал им в честной борьбе получить полезный соревновательный опыт, который позволит в дальнейшем показывать высокие результаты.

В турнире принимают участие около 100 юных дзюдоистов из Пензенской, Московской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Рязанской и Тамбовской областей, а также Мордовии.

Спортсмены разыграют девять комплектов наград, сообщается на сайте Минспорта региона.