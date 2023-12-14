Шестой этап фестиваля Гран-при по легкой атлетике «Здоровый город – здоровые люди» пройдет 16 декабря Спорт

Пенза, 14 декабря 2023. PenzaNews. Шестой этап фестиваля Гран-при по легкой атлетике «Здоровый город – здоровые люди», который посвящен памяти отличника физической культуры и спорта России Евгения Прыткова, пройдет на базе дворца спорта «Рубин» в Пензе в субботу, 16 декабря.

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К участию приглашаются девушки и юноши в пяти возрастных группах — 2012 год рождения и младше, 2010–2011, 2008–2009, 2006–2007 и 2005 год рождения и старше.

Они будут пробовать свои силы в беге на 30, 60, 200, 400, 800 метров, а также в толкании ядра, спортивной ходьбе и прыжках в длину.

Победители и призеры будут награждены грамотами комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы, сообщает пресс-служба мэрии.

Тренер высшей категории Евгений Прытков работал тренером-преподавателем ДЮСШ №6 Пензы.

Подготовил большое количество спортсменов массовых разрядов, первого разряда и КМС, победителей и призеров всероссийских, областных и городских соревнований по легкой атлетике, в том числе бегунью Анастасию Самойлову.

Скончался 24 мая 2016 года.