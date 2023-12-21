В Пензе подведены спортивные итоги 2023 года Спорт

Пенза, 21 декабря 2023. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное подведению спортивных итогов 2023 года, состоялось в правительстве Пензенской области в четверг, 21 декабря.

Фото: Pnzreg.ru

К собравшимся по видеосвязи обратился губернатор Олег Мельниченко.

«Здоровая и спортивная нация — это цель государственной политики Российской Федерации, и Пензенская область соответствует трендам развития в стране. В нашем регионе регулярно занимаются физической культурой и спортом более 55% жителей. Поставленная президентом цель к 2030 году — 70%. Считаю, что достичь этой цели в нашем регионе вполне реально», — сказал губернатор, слова которого приводятся на сайте Минспорта Пензенской области.

Он подчеркнул, что многое делается для повышения доступности массового спорта.

«В регионе за год выросла обеспеченность жителей спортивными сооружениями, она составила 78%. В этом году в рамках федерального проекта построили крытый каток в микрорайоне Арбеково, «умные» спортивные площадки, при содействии Фонда поддержки олимпийцев России создали профессиональный скалодром. В следующем году сдадим ФОК игровых видов спорта. Благодаря этой работе дети и взрослые получат новую возможность заниматься спортом», — отметил Олег Мельниченко.

Благодаря реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» улучшаются условия тренировочного процесса пензенских атлетов, что повышает уровень их подготовки к выступлениям на соревнованиях.

В 2023 году на чемпионатах, первенствах и Кубках России пензенские спортсмены завоевали 218 медалей, из них 59 золотых, 68 серебряных и 91 бронзовую.

В ходе торжественной церемонии были озвучены имена лауреатов региональных номинаций в сфере физической культуры и спорта.

Спортсменами года стали победительница первенств мира и Европы, двукратная победительница первенства России по самбо Софья Солуянова; чемпион мира и России, победитель первенства России по всестилевому каратэ Андрей Михайлов; а также серебряный призер чемпионата мира по спорту глухих в дисциплине «Шашки» Алексей Бутров (в сфере адаптивного спорта).

Командой года назван регбийный клуб «Локомотив», ставший чемпионом России. Тренером года объявлен его главный тренер Александр Янюшкин.

В номинации «Спортивная федерация года» отмечены федерации самбо и фиджитал-спорта.

Спортивным пресс-атташе года стала Елена Никитина, которая является пресс-атташе мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР» и баскетбольного клуба «Юность».

Всего наградами в различных номинациях отмечены около 40 человек.

Почетного знака «За заслуги в развитии физической культуры и спорта удостоен профессор кафедры «Физическое воспитание и спорт» ПГУ Валерий Ильин, знака «Во славу земли Пензенской» — директор спортивной школы по хоккею Сергей Блохин.

Лучшим тренерам вручены благодарности губернатора и Минспорта России, а также почетные грамоты.