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«Спортивная студенческая ночь» пройдет в Пензе

13:03 | 20.01.2024 | Спорт

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Пенза, 20 января 2024. PenzaNews. Фестиваль «Спортивная студенческая ночь» пройдет в Пензе на катке торгово-развлекательного центра «Высшая лига» в предстоящий четверг, 25 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минспорта.

«Спортивная студенческая ночь» пройдет в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В рамках мероприятия запланирована спортивная эстафета на льду, сеансы массового катания, а также символическое подписание студенческой зачетки, что является многолетней традицией этого праздника», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в фестивале примут участие около 100 студентов.

Как отметила министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева, «Спортивная студенческая ночь» — отличная возможность отметить День российского студенчества активно.

«По завершении сессии важно перезагрузиться, чтобы с новыми силами приступить к учебе. А спорт — отличный вариант сделать это с пользой для здоровья, возможность проверить свои силы в состязаниях и завести новые знакомства», — сказала министр, слова которой приводятся в пресс-релизе.

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