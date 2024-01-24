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В Пачелме после начала прокурорской проверки приостановлена работа бассейна

18:12 | 24.01.2024 | Спорт

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Пенза, 24 января 2024. PenzaNews. Работа плавательного бассейна в Пачелме Пензенской области приостановлена после начала прокурорской проверки по информации о нарушениях законодательства при организации спортивной подготовки детей школьного возраста в спортивно-оздоровительном комплексе «Дельфин», который является филиалом многофункционального туристско-спортивного центра имени Т.Т. Мартыненко.

В Пачелме после начала прокурорской проверки приостановлена работа бассейна. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что 19 января 2024 года произошла поломка трансформатора, используемого при электроснабжении спортивно-оздоровительного комплекса, вследствие чего перестали функционировать автономные системы приточной и вытяжной вентиляции в зале ванны бассейна. При этом лабораторный контроль за состоянием воздушной среды в зоне дыхания пловцов учреждением не осуществлялся. Несмотря на нарушение санитарно-эпидемиологических требований, способных повлечь возникновение угрозы жизни и здоровью людей, в бассейне продолжали проводиться занятия по плаванию для детей школьного возраста. Для обеспечения притока свежего воздуха в присутствии детей было организовано проветривание через форточки окон, что не допускается санитарно-эпидемиологическим законодательством. Только после организации прокурорской проверки директор [центра] [...] принял решение о проведении ремонтных работ обеспечивающего вентиляцию оборудования, для чего приостановил деятельность бассейна», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем подчеркивается, что «проверка исполнения требований законодательства в деятельности спортивного учреждения продолжается».

«По результатам ее завершения будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», — сказано в тексте.

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