ВХЛ начала разбирательство по факту драки болельщиков во время матча между самарским ЦСК ВВС и пензенским «Дизелем» Спорт

Пенза, 29 января 2024. PenzaNews. Руководство Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) начало разбирательство по факту драки болельщиков во время матча регулярного чемпионата между самарским ЦСК ВВС и пензенским «Дизелем», дисциплинарный комитет Федерации хоккея России (ФХР) также разберет инцидент. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВХЛ.

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«Лига категорически осуждает такое поведение болельщиков и всесторонне разберет произошедший инцидент. По факту случившегося возбуждено производство в дисциплинарном комитете ФХР, а действиям всех сторон будет дана правовая оценка и вынесены соответствующие санкции. О принятых решениях лига сообщит дополнительно», — сказано в тексте.

Драка болельщиков произошла на 53-й минуте матча, игра проходила в Самаре.

Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу «Дизеля», передает ТАСС.