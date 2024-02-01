В Пензе «Лыжня России» пройдет на Олимпийской аллее Спорт

Пенза, 1 февраля 2024. PenzaNews. Массовая гонка «Лыжня России» состоится в Пензе 10 февраля на Олимпийской аллее.

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Как указано в сообщении, размещенном на сайте Минспорта региона, регистрация на соревнования проходит на портале «Госуслуги», она будет открыта до 8 февраля.

«Онлайн-регистрация обязательна для тех, кто собирается встать на лыжню на Олимпийской аллее города Пензы — центральной площадке проведения «Лыжни России» в Пензенской области. Пройти регистрацию можно уже сейчас», — поясняется в тексте.

Из него следует, что предусмотрено две дистанции — 5 и 10 км, а также две возрастные группы — 2006 год рождения и младше и 2005 год рождения и старше.

«В 10.00 стартуют профессиональные лыжники и те, кто готов побороться за медали и кубки Минспорта России. В 10.45 будет дан старт массовому забегу для всех желающих», — сказано в сообщении.