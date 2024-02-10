В Пензе состоялась массовая гонка «Лыжня России» Спорт

Пенза, 10 февраля 2024. PenzaNews. Олимпийская аллея в Пензе стала центральной площадкой проведения массовой гонки «Лыжня России» на территории региона в субботу, 10 февраля.

Фото: Sport.pnzreg.ru

Обращаясь к участникам мероприятия, заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Мария Юрина отметила, что «Лыжня России» организована уже в 42-й раз.

«Каждый раз гонка объединяет представителей разных поколений, и сегодня участники смогли выйти на лыжню целыми семьями. Символично, что соревнования проходят в регионе в рамках проведения Года семьи. Желаю каждому получить заряд бодрости и финишировать с хорошим настроением», — сказала она.

Первыми на старт вышли профессиональные лыжники, среди которых были разыграны награды Минспорта России.

Затем состоялся массовый старт для любителей.

Участники гонки преодолели дистанции в 5 км или 10 км в зависимости от возраста, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области.