В Сердобске 2 марта пройдет лыжная эстафета на призы губернатора Спорт

Пенза, 14 февраля 2024. PenzaNews. Лыжная эстафета на призы губернатора Пензенской области состоится в Сердобске в субботу, 2 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства физической культуры и спорта региона.

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Из него следует, что в соревнованиях примут участие около 400 спортсменов и любителей в составе команд городских округов и муниципальных районов, которые традиционно будут разделены на три группы в зависимости от численности населения муниципальных образований.

В тексте уточняется, что каждому участнику предстоит преодолеть этап протяженностью 1,3 км.

«Команды муниципальных образований, которые попадут в тройку лидеров в каждой группе, будут награждены кубком и дипломом губернатора Пензенской области соответствующих степеней. Команды муниципальных образований, которые займут первое место в каждой группе, будут награждены переходящим кубком», — сказано в сообщении.

Начало эстафеты запланировано на полдень.