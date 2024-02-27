04:51:53 Среда, 28 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Михаил Дралин занял третье место на четвертом этапе чемпионата России по ледовым гонкам

15:38 | 27.02.2024 | Спорт

Печать

Пенза, 27 февраля 2024. PenzaNews. Пензенский пилот, председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин занял третье место на четвертом этапе чемпионата России по ледовым гонкам в спортивной дисциплине «1600», который завершился в Набережных Челнах.

Михаил Дралин занял третье место на четвертом этапе чемпионата России по ледовым гонкам

Фото: Nabchelny.ru

Как следует из протокола личных результатов, он набрал 71 очко, участвуя в соревнованиях на автомобиле «Lada Granta FL».

Первое место (100 очков) занял мастер спорта международного класса Олег Жаворонков из Татарстана, который выступал на «Lada Kalina».

«Серебро» (83 очка) у белорусского гонщика Алексея Савина, представлявшего Самарскую область. Он, как и Михаил Дралин, пилотировал «Lada Granta FL».

Как сообщается на сайте Минспорта Пензенской области, финальный этап соревнований пройдет в Тольятти с 29 февраля по 3 марта.

Читайте также
В Беково в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Ставропольского края, предъявившего поддельное водительское удостоверение Жительница Самары похитила из магазина в Пензе бритвенные станки на сумму более 15 тыс. рублей, возбуждено дело
В Колышлейском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело В Никольском районе в ДТП пострадала женщина
В Пензе женщина госпитализирована после наезда автомобиля В Липлейке при пожаре в частном доме погибли двое мужчин
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама