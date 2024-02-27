Михаил Дралин занял третье место на четвертом этапе чемпионата России по ледовым гонкам Спорт

Пенза, 27 февраля 2024. PenzaNews. Пензенский пилот, председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин занял третье место на четвертом этапе чемпионата России по ледовым гонкам в спортивной дисциплине «1600», который завершился в Набережных Челнах.

Фото: Nabchelny.ru

Как следует из протокола личных результатов, он набрал 71 очко, участвуя в соревнованиях на автомобиле «Lada Granta FL».

Первое место (100 очков) занял мастер спорта международного класса Олег Жаворонков из Татарстана, который выступал на «Lada Kalina».

«Серебро» (83 очка) у белорусского гонщика Алексея Савина, представлявшего Самарскую область. Он, как и Михаил Дралин, пилотировал «Lada Granta FL».

Как сообщается на сайте Минспорта Пензенской области, финальный этап соревнований пройдет в Тольятти с 29 февраля по 3 марта.