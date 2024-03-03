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В Сердобске состоялась лыжная эстафета на призы губернатора

09:30 | 03.03.2024 | Спорт

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Пенза, 3 марта 2024. PenzaNews. Около 500 человек приняли участие в эстафете по лыжным гонкам на призы губернатора, которая состоялась в городе Сердобске Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минспорта.

В Сердобске состоялась лыжная эстафета на призы губернатора

Фото: Sport.pnzreg.ru

«Свое мастерство на лыжне продемонстрировали спортсмены от 13 лет и старше. Каждый участник преодолел этап протяженностью 1,3 км», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что в первой группе победу одержала команда Кузнецка, второе место заняли лыжники из Пензы, третье — из Заречного.

Из сообщения следует, что во второй и третьей группах сильнейшими оказались спортсмены из Никольского и Неверкинского районов соответственно, в число призеров вошли представители Сердобского, Нижнеломовского, Тамалинского и Лопатинского районов.

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