В Сердобске состоялась лыжная эстафета на призы губернатора Спорт

Пенза, 3 марта 2024. PenzaNews. Около 500 человек приняли участие в эстафете по лыжным гонкам на призы губернатора, которая состоялась в городе Сердобске Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минспорта.

Фото: Sport.pnzreg.ru

«Свое мастерство на лыжне продемонстрировали спортсмены от 13 лет и старше. Каждый участник преодолел этап протяженностью 1,3 км», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что в первой группе победу одержала команда Кузнецка, второе место заняли лыжники из Пензы, третье — из Заречного.

Из сообщения следует, что во второй и третьей группах сильнейшими оказались спортсмены из Никольского и Неверкинского районов соответственно, в число призеров вошли представители Сердобского, Нижнеломовского, Тамалинского и Лопатинского районов.