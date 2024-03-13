Гимнаст Аблязин перегрузил прооперированное плечо и не будет выступать в упражнениях на кольцах на чемпионате России Спорт

Пенза, 13 марта 2024. PenzaNews. Уроженец Пензы, олимпийский чемпион Денис Аблязин не будет выступать в упражнениях на кольцах на чемпионате России по спортивной гимнастике из-за того, что дал слишком большую нагрузку на прооперированное плечо во время тренировок перед соревнованиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера мужской сборной России Валерия Алфосова.

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«Решение о том, что Денис не будет выступать на кольцах, мы приняли еще перед чемпионатом России. На этом снаряде он уже тренировался и немного перегрузил прооперированное плечо. Потребуется еще какое-то время, чтобы Денис восстановился полностью. На этом турнире Аблязин будет выступать только в опорном прыжке», — сказал собеседник агентства.

Чемпионат России пройдет в «Сириусе» с 13 по 17 марта. Первоначально планировалось, что вернувшийся в спорт после операции на плече Денис Аблязин выступит на турнире в опорном прыжке и упражнениях на кольцах.

Спортсмен травмировал плечо в начале марта 2023 года на чемпионате России в Казани, в апреле ему была сделана операция.

Денису Аблязину 31 год. На Играх 2021 года в Токио вместе с Никитой Нагорным, Артуром Далалояном и Давидом Белявским он выиграл «золото» в командном турнире. Также спортсмен завоевал серебряную медаль в опорном прыжке.

С Олимпиады 2016 года гимнаст вернулся с «серебром», полученным за выступления в командном турнире и за опорный прыжок, и «бронзой» за упражнения на кольцах.

На дебютных для себя Играх-2012 в Лондоне Денис Аблязин был вторым в опорном прыжке и третьим в вольных упражнениях.