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Гимнаст Аблязин перегрузил прооперированное плечо и не будет выступать в упражнениях на кольцах на чемпионате России

10:38 | 13.03.2024 | Спорт

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Пенза, 13 марта 2024. PenzaNews. Уроженец Пензы, олимпийский чемпион Денис Аблязин не будет выступать в упражнениях на кольцах на чемпионате России по спортивной гимнастике из-за того, что дал слишком большую нагрузку на прооперированное плечо во время тренировок перед соревнованиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера мужской сборной России Валерия Алфосова.

Гимнаст Аблязин перегрузил прооперированное плечо и не будет выступать в упражнениях на кольцах на чемпионате России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Решение о том, что Денис не будет выступать на кольцах, мы приняли еще перед чемпионатом России. На этом снаряде он уже тренировался и немного перегрузил прооперированное плечо. Потребуется еще какое-то время, чтобы Денис восстановился полностью. На этом турнире Аблязин будет выступать только в опорном прыжке», — сказал собеседник агентства.

Чемпионат России пройдет в «Сириусе» с 13 по 17 марта. Первоначально планировалось, что вернувшийся в спорт после операции на плече Денис Аблязин выступит на турнире в опорном прыжке и упражнениях на кольцах.

Спортсмен травмировал плечо в начале марта 2023 года на чемпионате России в Казани, в апреле ему была сделана операция.

Денису Аблязину 31 год. На Играх 2021 года в Токио вместе с Никитой Нагорным, Артуром Далалояном и Давидом Белявским он выиграл «золото» в командном турнире. Также спортсмен завоевал серебряную медаль в опорном прыжке.

С Олимпиады 2016 года гимнаст вернулся с «серебром», полученным за выступления в командном турнире и за опорный прыжок, и «бронзой» за упражнения на кольцах.

На дебютных для себя Играх-2012 в Лондоне Денис Аблязин был вторым в опорном прыжке и третьим в вольных упражнениях.

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