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В Пензе стартовал фиджитал-турнир на кубок «Ростелекома»

12:13 | 01.04.2024 | Спорт

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Пенза, 1 апреля 2024. PenzaNews. «Ростелеком» организовал в Пензе фиджитал-турнир для студентов колледжей и вузов, который будет проходить на VR-арене в ТЦ «Салют» до 12 мая.

В Пензе стартовал фиджитал-турнир на кубок «Ростелекома»

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как указано в сообщении пресс-службы оператора, партнерами соревнований выступили федерация фиджитал-спорта Пензенской области и региональное отделение общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

«За победу в кубке «Ростелекома» поборются 64 команды из пензенских колледжей и вузов. Студенты сразятся в Counter Strike. Соревнования включают четыре отборочных этапа и финал. Первая игра состоялась 30 марта», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по итогам первых отборочных соревнований в финал вышли команды Пензенского государственного университета и колледжа транспортных технологий.

«Фиджитал-игры — не только модный тренд. В прошлом году Минспорт включил виртуальные соревнования во всероссийский реестр видов спорта. Максимальное погружение в цифровую реальность в сочетании с физической активностью — то, что отличает VR-сражения от классических компьютерных игр. Наш турнир — своеобразный подарок для студентов — активных участников «Движения первых», — прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

В свою очередь руководитель реготделения общероссийского движения детей и молодежи Сергей Холюков отметил, что «Игры будущего» в Казани добавили признания фиджитал-спорту.

«В Пензе инновационные соревнования тоже очень популярны. Участие в турнире от «Ростелекома» — отличный шанс для ребят из «Движения первых» показать, как они взаимодействуют в команде и применяют новые цифровые технологии в игре», — сказал он.

Ожидается, что победители фиджитал-турнира получат специальный кубок с гравировкой, а также сувениры.

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