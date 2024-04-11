Работы в ФОКе игровых видов спорта в Пензе вышли на финишную прямую — Олег Мельниченко Спорт

Пенза, 11 апреля 2024. PenzaNews. Работы в физкультурно-оздоровительном комплексе игровых видов спорта, строительство которого ведется на улице Стрельбищенской в Пензе в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», вышли на финишную прямую. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«В июне планируем сдать его в эксплуатацию», — написал глава региона в своем Telegram-канале после посещения объекта в минувшую среду, 10 апреля.

Он напомнил, что на базе ФОКа будет работать спортивная школа №8 города Пензы, где занимаются более 700 детей.

«Скоро у них появится собственная тренировочная база: просторный спортзал, комфортные раздевалки, футбольное поле с подогревом. Создаем все условия, чтобы развивать здесь пензенскую школу футбола», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что новый ФОК также смогут посещать все жители микрорайона.

Фото: Pnzreg.ru

«Рядом с новым сооружением располагается бывший стадион «Локомотив», который не функционирует много лет. Жители Пензы часто спрашивают о судьбе спортивного объекта. Сообщаю, все тревоги напрасны, «Локомотиву» — быть! Утверждена концепция развития масштабной спортивной зоны. Согласно ей, появятся тренировочные футбольные поля, беговые дорожки, баскетбольная и хоккейная площадки, а также модульный корпус для занятий в спортивных классах. Мною дано поручение разработать проектно-сметную документацию на объект», — написал Олег Мельниченко.

«Чем больше будет открываться новых спортивных сооружений в регионе, тем больше пензенцев смогут вести активный образ жизни, выбирая счастливое будущее», — добавил он.