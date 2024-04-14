Подписано соглашение о внедрении и использовании АИС «Мой спорт» в Пензенской области Спорт

Пенза, 14 апреля 2024. PenzaNews. Соглашение о внедрении и использовании автоматизированной информационной системы «Мой спорт» в сфере физической культуры и спорта в Пензенской области заключено на форуме «Мы вместе. Спорт», прошедшем в Москве.

Фото: Sport.pnzreg.ru

Подписи под документом, который рассчитан на 5 лет, поставили замминистра физической культуры и спорта Пензенской области Мария Юрина и заместитель генерального директора АО «Мой спорт» Александр Варшавский.

Как сообщает пресс-служба Минспорта региона, на данный момент в регионе 25 спортивных организаций уже подключены к цифровой платформе.

Более 440 тренеров перешли на ведение электронного журнала вместо бумажного, получили возможность быстро составлять планы тренировок в мобильном приложении «Мой спорт Тренер», отмечать результаты сдачи контрольно-переводных нормативов и отслеживать показатели своих подопечных.

Приложением «Мой спорт Спортсмен», по информации ведомства, пользуются 13 тыс. юных спортсменов. Им доступно расписание тренировок в электронном виде, дневник самоконтроля, возможность отслеживать различные показатели своего прогресса.

Ранее министерство физической культуры и спорта Пензенской области уже заключало пилотное соглашение с АО «Мой спорт» сроком на 1 год.

Новое соглашение призвано дать старт полномасштабной работе спортивных школ региона в АИС «Мой спорт».