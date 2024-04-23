Олег Мельниченко поручил выделить средства на строительство футбольного поля в Вадинске Спорт

Пенза, 23 апреля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил выделить средства в размере около 29 млн. рублей на строительство футбольного поля в Вадинске.

Фото: Pnzreg.ru

«Закрепляем это решение постановлением правительства Пензенской области. Будем в этом году делать футбольное поле, я жителям Вадинска это обещал», — сказал он в ходе заседания регионального правительства, состоявшегося во вторник, 23 апреля.

Олег Мельниченко поручил главе района взять реализацию проекта под свой контроль.

«Сосновоборскому району тоже нужен такой спортивный объект. Завершим там работу по приведению спортивной школы в нормальное состояние и начнем разработку проектно-сметной документации на строительство футбольного поля», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.